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طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف موقعا للقسام في غزة بـ 5 صواريخ

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طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف موقعا للقسام في غزة بـ 5 صواريخ
بقلم مصطفى.ق

قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني، منتصف الليلة، موقعا للمقاومة الفلسطينية، شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاستطلاع الصهيونية دون طيار، 3 صواريخ تجاه موقع “شهداء رفح” التابع لكتائب القسام شمال غرب مدينة رفح.

وبعد لحظات أغارت مقاتلات حربية بصاروخين على نفس الموقع، ما أسفر عن أضرار فيما لم يبلغ عن إصابات.

وتصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة لطيران الاحتلال.

وتواصل طائرات الاحتلال تحليقها في أجواء جنوب قطاع غزة.

وأعلن الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال أن طائرات مقاتلة هاجمت هدفا لحركة حماس داخل موقع تدريب في رفح.

ردا على تسلل مجموعة فلسطينيين، ومحاولة تخريب معدات تقوم بأعمال الجدار.


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