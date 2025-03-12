طائرة تابعة للخطوط الهندية تعود إلى المطار بسبب انسداد المرحاض

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران الهند متجهة من شيكاغو إلى نيودلهي وعلى متنها 342 راكبا إلى تغيير مسارها. بسبب انسداد المراحيض على متن الطائرة.

وقد عادت طائرة تابعة لشركة طيران الهند المتجهة من شيكاغو إلى نيودلهي إلى نقطة إقلاعها. بسبب انسداد العديد من المراحيض على متن الطائرة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة هندوستان تايمز.

وكانت ثمانية من المراحيض الاثني عشر في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية خارج الخدمة. ما تسبب في إزعاج لجميع الركاب على متن الطائرة.

وتم اتخاذ قرار العودة إلى شيكاغو فوق جرينلاند بعد رحلة استغرقت 4.5 ساعة.

وأظهرت مقاطع فيديو من داخل الطائرة مشاهد ارتباك بين الركاب وأفراد الطاقم الذين بدا أنهم يشرحون الموقف.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكياسًا بلاستيكية وخرقًا وملابسًا تعيق أنابيب الصرف الصحي.

وقالت شركة الطيران إن الطائرة “اضطرت للعودة إلى شيكاغو بسبب مشكلة فنية”. مضيفة أن “جميع الركاب وأفراد الطاقم نزلوا بشكل طبيعي. وتم توفير أماكن إقامة لهم لتقليل الإزعاج”.

كما تم تقديم استرداد الأموال للركاب الذين قضوا ما مجموعه حوالي عشر ساعات في الجو.

وقال مستشار طيران لصحيفة هندوستان تايمز إنه “من المستحيل تقريبا” أن يتم سد جميع المراحيض “بسبب الركاب فقط”. ليس من غير المألوف أن يصبح واحد أو اثنان من المراحيض المفرغة من الهواء مسدودين. بسبب قيام الركاب عادة بإلقاء المناديل الورقية أو الحفاضات فيهما.

وانتقد كثيرون شركة الطيران بسبب سوء الصيانة ونقص المرافق الصحية على متن طائراتها.

وقال أحد المستخدمين: “شركة طيران الهند فقط هي التي تتعرض لمثل هذه الحوادث المتكررة. بصراحة، ما حدث أمر لا يمكن تبريره”.