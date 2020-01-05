طائرة مسيرة تركية تستهدف قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب ليبيا
استهدفت اليوم الأحد، طائرة مسيرة تركية تستهدف قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب طرابلس، بليبيا.
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