طائرة مسيرة تركية تستهدف قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب ليبيا

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طائرة مسيرة تركية تستهدف قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب ليبيا
بقلم نسرين محفوف

استهدفت اليوم الأحد، طائرة مسيرة تركية تستهدف قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب طرابلس، بليبيا.


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