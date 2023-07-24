طائرة ومروحيات.. 7500 عون وتجنيد 350 شاحنة لإخماد الحرائق المندلعة

افادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الاثنين، أنه لمواجهة الحرائق المندلعة عبر ولايات الوطن، تم إقحام 7500 عون في الميدان. وتجنيد 350 شاحنة من مختلف الأحجام فضلا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق مما سمح بالتحكم في أغلبها.

فيما تتواصل عمليات إخماد الحرائق حاليا بستة 6 ولايات بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة بتجنيد 13 رتل متنقل. و3050 عون، تم تعزيزها صباح اليوم بـ 12 رتل متنقل و 1200 عون إضافية.

كما يستمر تسخير 12 وسيلة جوية للإطفاء على مستوى هذه الولايات الستة، من بينها الطائرات المروحية الخاصة بالاطفاء التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي. بما في ذلك طائرة الاطفاء ذات السعة الكبيرة.

وطمأنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين القاطنين بهذه الولايات. مؤكدة التجند المتواصل لمصالح الحماية المدنية إلى غاية الإخماد النهائي للحرائق. فيما تدعوهم إلى التحلي بالحيطة واتباع إرشادات السلامة وتجنب الاقتراب من المناطق التي تشهد الحرائق. كما ذكرتهم بإمكانية التبليغ عبر الأرقام الخضراء الموضوعة تحت تصرفهم.