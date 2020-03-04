طابو: تعلمت السياسة مع آيت أحمد.. وعندما أتذكر تهمتي وماذا سيقول عنها إبني أكاد أبكي

نفى كريم طابو التهم الموجهة إليه من قبل القاضي خلال جلسة المحاكمة وعلى رأسها المساس بالوحدة الوطنية والتي اعتبرها شيئا مقدسا بالنسبة له.

وقال طابو خلال استجوابه من قبل قاضي الجلسة “طابو.. أكاد ان ابكي وابني عندما يكبر ويجد في سجل العدالة أنني متهم في قضية المساس بالوحدة الوطنية”

وأضاف طابو بأن التهم التي وجهت إليه وجهت له على أساس أنه مناضل سياسي وليس على أساس مواطن جزائري كما أن متابعته واعتقاله من قبل مصالح الامن كان في سياق سياسي يجب فهمه ووضعه بعين الإعتبار لفهم حقيقة التهم الموجهة إليه.

وأضاف لا يوجد أي دليل أو أي ملف في القضية انا تفاجأت بتجديد كل مرة الحبس المؤقت.

وأكد المتهم أن قضية الوحدة الوطنية هي قضية مقدسة لعائلته أين قال “نحن أسرة لدينا أنا وأخوتي تزوجنا من كل ولاية لدينا نسايب أيعقل أن يتم اتهامي بالوحدة الوطنية”.

وعاد طابو إلى تاريخ عائلته أين قال “أبي كان يأخد في ساحة القرية من طرف الاستعمار ليعرى ويوضع فوق رأسه قارورة خمر ويخوف لانه هو معاق ليقف ابنه اليوم متهم بالمساس بالوحدة الوطنية”