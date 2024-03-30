طاجيكستان.. اعتقال 9 أشخاص على صلة بهجوم موسكو

أعلنت السلطات في طاجيكستان، اعتقال 9 أشخاص على صلة بالهجوم الإرهابي على مجمع “كروكوس” بضواحي موسكو, الجمعة الماضي.

وحسب ما أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، نقلا عن مصدر مسؤول في أجهزة الاستخبارات الطاجيكية، فقد “جرى اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه باحتمال صلتهم بمنفذي الهجوم الإرهابي على مجمع +كروكوس+ ولصلتهم المحتملة بتنظيم +داعش+ الإرهابي”, لافتا إلى مشاركة عناصر أمنية روسية في عمليات اعتقال المشتبه بهم في طاجيكستان.

وللإشارة، استهدف هجوم إرهابي مساء الجمعة الماضية, قاعة الموسيقى في مجمع “كروكوس” في مدينة كراسنوجورسك بالقرب من موسكو, خلف مقتل 139 شخصا. وتم إلقاء القبض على 11 مشتبها بهم متورطين في الهجوم الإرهابي, “من بينهم أربعة قتلة كانوا يحاولون الفرار خارج البلاد”, حسب الأمن الروسي