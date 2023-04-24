طارق كونيناف: وظفت 4200 شخص.. والعائلة تعرضت لحملة تشهير مغرضة

صرح المتهم الموقوف طارق كونيناف أمام مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين، في اليوم الثالث من انطلاق محاكمة 72 متهما. في أكبر ملف فساد فتحته السلطات القضائية سنة 2019، أنه تم توريطهم في قضية الحال بسبب مكالمات هاتفية بينه وبين أشقائه والسعيد بوتفليقة. كون هذا الأخير صديق العائلة لا أقل ولا اكثر.

كما أضاف كونيناف أن الشركات التي تملكها العائلة ساهمت في توظيف 4200 شخص الى غاية ايقافنا. ووقتها بغات قيمة الاشتراكات في الصندوق الوطني للتأمينات 227 مليار دج، أما القروض فبلغت 450 مليون دج.

وراح المتهم يذكر إنجازات عائلة كونيناف منذ سبعينات القرن الماضي إلى غاية توقيفهم. خاصة في مجال توصيل الكهرباء باعتبارهم ممثلين عن كبريات الشركات العالمية مثل شركة “بوش”، “جنيرال موتورز” منذ 1990.

ومن جهته، الشقيق الاصغر ” طارق نوة كونيناف”، صرح لرئيسة الجلسة أنه تم ادانتهم على هذه الوقائع مسبقا ولا يمكن عقابهم بحكم ادانة مرتين، وعن عائلة كونيناف فقد تعرضت لحملة تهشير بالاساءة على أساس انها نهبت البلاد، وهذا غير صحيح.

وعن الحسابات البنكية بااخارج أكد أنه المتهم انه من البديهي و المنطق يملك حسابات بنكية خارج الوطن بحكم ولادته واقامته في سويسرا والإشراف على شركات العائلة هناك. وقال رضا كونيناف بلهجة شديدة للقاضي لماذا لما ينجح الأجانب يقولون رجال الاعمال، ولما ينجح الجزائريون يقولون “سراقين”.