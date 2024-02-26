طاسيلي للطيران تتحصل على تراخيص لتنظيم رحلات “عمرة” غير منتظمة

أعلنت شركة طيران الطاسيلي عن حصولها على التراخيص اللازمة لتنظيم والقيام برحلات غير منتظمة “شارتر” نحو البقاع المقدسة.

وحسب بيان شركة طيران طاسيلي، فإنه بموجب هذه التراخيص ستنظم طيران الطاسيلي لفائدة محترفي قطاع السياحة و الاسفار من وكالات معتمدة، رحلات تعاقدية غير منتظمة من نوع شارتر “عمرة ” نحو مطارات جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية .

كما ستقدم هذه الرحلات عروضًا كاملة، تشمل النقل والخدمات الفندقية، بالإضافة إلى الارشاد الديني في الأماكن المقدسة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه التراخيص تمثل خطوة مهمة في التزام طيران الطاسيلي بتوفير خدمة جوية متنوعة، تلبي الاحتياجات المهنية لمنظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر، و كذلك المحافظة على التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالنقل النفطي المستأجر التعاقدي لصالح مجمع سوناطراك ، شركاته الفرعية وجمعياته.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع الجديد من الخدمات سيساهم في زيادة الاستغلال التجاري والتشغيلي لأسطول طيران الطاسيلي المكون من طائرات بوينغ 737/800 الجيل الجديد، مما يساهم في بلوغه لطاقته الاستعمالية المثلى.

وللتذكير طيران الطاسيلي هي شركة وطنية وفرع من فروع مجمع سوناطراك متخصصة في نقل العمال في مجال الطاقة إضافة الى النقل الجوي المنتظم الدولي وكذا المحلي منذ شهر مارس 2013.