طاسيلي للطيران تتكفل بنقل المسافرين العالقين بمطار هواري بومدين

أعلنت شركة طيران طاسيلي عن برمجتها يوميا رحلات من الجزائر العاصمة إلى باريس أورلي ذهابا وإيابا.

وجاء في بيان للمؤسسة، أن هذه الخطوط ستسمح لمسافري إيغل أزور الملغاة رحلتهم الإلتحاق إلى وجهتهم.

وستنطلق هذه الرحلات ضمن برنامج إستثنائي إبتداء من اليوم بمعدل رحلتين محددتين.

وسيكون إنطلاق أول رحلة من مطار هواري بومدين على الساعة 9و40 د والثانية تنطلق على الساعة 14و 20د من مطار أورلي.

وكما تطبق الشركة تسعيرة واحدة ذهابا فقط أو إيابا فقط ب 31.400دينار أو 298 أورو.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، أن وكالاتها التجارية بمطار الجزائر ستفتح أبوابها إبتداءا من الساعة 7 صباحا إلى منتصف الليل.