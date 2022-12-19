طاقة: الجزائر مستعدة لمرافقة السودان وتنفيذ مشاريع مشتركة

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، على استعداد الجزائر لمرافقة السودان بنقل خبرتها في جميع المجالات.

وجاء ذلك، خلال إستقبال الوزير، لسفير جمهورية السودان لدى الجزائر، نادية محمد خير عثمان.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الطرفان العلاقات الأخوية للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات. لا سيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والمنتجات البترولي.

وأشار البيان، إلى أن مجموعة من اطارات وخبراء من مجمع سوناطراك، قامت في الايام القليلة الماضية، بزيارة عمل الى جمهورية السودان. وخصصت الزيارة، لاستكشاف سبل تعزيز التعاون مع الشركات السودانية في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار في مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء وتطوير شبكات الكهرباء في السودان.

وأشار الجانبان إلى الفرص الكبيرة للتعاون والاستثمار في مجال المناجم والتكوين وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وذكّر الوزير برغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع السودان. لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تهدف إلى انفتاحهما على السوق الأفريقية.

كما أكد الطرفان، على استعداد الجزائر لمرافقة السودان بنقل خبرتها في جميع المجالات.

ومن جانبها، أعربت السفيرة السودانية عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلادها لتعزيز التعاون مع الجزائر. وكذا وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.