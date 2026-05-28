طاقم تحكيم جزائري لإدارة المباراة التحضرية بين مصر وروسيا

أختير طاقم تحكيم جزائري، لإدارة المباراة التحضيرية التي ستجمع المنتخب المصري، اليوم الخميس، بنظيره الروسي.

وحسب اتحاد الكرة المصري، عين الحكم الدولي الجزائري، لحلو بن براهم، لإدارة هذه المواجهة التحضيرية بين مصر، وروسيا.

كما سيكون الحكم بن براهم، مدعوما في إدارة هذه المواجهة، بمواطنيه، محمد حمايدي، مساعد أول، وهيثم بويمة، مساعد حكم ثاني.

يذكر أن هذه المباراة التحضيرية بين منتخبي مصر، وروسيا، المقررة بملعب “القاهرة الدولي”، تدخل ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.