طالبتان تتعرضان للإعتداء بسلاح أبيض والسرقة داخل غرفتهما بالإقامة ببسكرة

كشفت مصادر للنهار، تعرض طالبة بالإعتداء بسلاح أبيض، وأخرى لسرقة جهاز كمبيوتر محمول، صبيحة يوم الأربعاء، بإقامة الصافية قربازي ببسكرة.

وحسب ذات المصادر، ستحدد هوية المعتدين خلال الساعات القادمة.

وأضافت أن كاميرات الإقامة كانت تعمل بشكل جيد، وتمكنت من التقاط صور للمعتدين اثناء تسلقهم لصور الإقامة، ويرجح أن يكونوا من خارجها.

وهو ما ينفي المعلومات التي راجت حول تعطل كاميرات المراقبة بالإقامة المذكورة.

الأمر الذي يطرح فرضية غياب الأمن داخل الإقامات الجامعية من جديد.

وقد تعرضت إحدى الطالبات لجروح على مستوى اليد اليمنى، حيث تم نقلها لمستشفى بشير بن ناصر ببسكرة.

كما نقلت الطالبة التي تعرضت للسرقة لنفس المستشفى، وكانت متأثرة بالصدمة.

يذكر أن طالبات الإقامة قمن بحركة احتجاجية يطالبن بتوفير الأمن داخل الإقامة، وهو ما تعهدت به الإدارة.