طالب ألماني وراء قرصنة بيانات ميركل و1000 شخصة ألمانية

توصلت الشرطة الألمانية إلى أن من إستباح البيانات الخاصة لقرابة ألف شخصة بألمانيا بينهم المستشارة أنجيلا ميركل، وهو طالب طامعي في الـ20 من عمره.

وقالت الشرطة الألمانية إن طالبا اعترف بتنفيذه لأكبر عملية تسلل إلكتروني في تاريخها، ما سبب حرجا كبيرا للشرطة الإلكترونية بألمانيا.

وكانت أصابع الإتهام في البداية موجهة لمتسللين روس، على أنهم وراء الحادثة رغم نفي الكرملين ذلك بشدة، ليسدل الستار على القضية باعتراف الشاب الألماني.

وقالت الشرطة بأن الشاب ليس خبيرا في الكمبيوتر، لكنه استطاع التسلل إلى بيانات حوالي ألف شخصية ألمانية، ونشرها دون تصريح مسبق.