طالب جامعي وتلميذ بكالوريا ضمن عصابة لترويج المخدرات بالشراقة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالشراقة نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف 5 شباب منهم طالب جامعي وآخر مقبل على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، وموظفان أحدهما بشركة “سوناطراك”، وآخر بفندق.

وتم توقيف المعنيين، عن تهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير بطريقة غير شرعية. وذلك عقب ضبطهم عبر تسجيلات فيديو متلبسين بالتردد على مكان مشبوه بالشراقة وهم بصدد تبادل المؤثرات العقلية والمخدرات.

وتعود ملابسات القضية لمعلومات بلغت مصالح الأمن تفيد وجود مكان مشبوه يستغله بعض الأشخاص لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد أحياء الشراقة غرب العاصمة.

وعليه بسطت مصالح الأمن مراقبتها على الأماكن بتوزيع أعوان شرطة بالزي المدني. وبعد عملية ترصد للمترددين على الأماكن، تم التقاط تسجيل لهم بالأماكن.

وحددت هوية 6 أشخاص منهم، وتم إلقاء القبض على 5 منهم تتراوح أعمارهم بين 19 و 23 سنة، في ما بقي آخر في حال فرار.

المشتبه فيهم تم سماع أقوالهم في محاضر رسمية، وتحويلهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

أين أمر القاضي بإيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم الأسبوع المقبل.