طبيبة تتابع صهرها قضائيا.. والسبب اتهامها بإطعام زوجها “بيض مغلي”

لم تجد طبيبة عامة بالعاصمة، وسيلة لرد الاعتبار لنفسها، نظير الاتهامات الخطيرة، والاساءة التي طالتها على موقع التواصل الاجتماعي” يوتيوب”. لكونها طبيبة معتادة الظهور على شاشة التلفزيون بإحدى قنوات الطبخ الخاصة، سوى اللجوء إلى العدالة.

بحيث مثلت الطبيبة كضحية، في ملف قضائي عرضته محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين، في أعقاب شكوى رفعتها ضد صهرها الستيني ” شقيق زوجها المتوفي”، بعد تعرضه لها بالاساءة على موقع التواصل الاجتماعي ” يوتيوب ” متهجما عليه بعبارات مسيئة وقبيحة، تضمنت تعليقات اسفل الفيديو الذي ظهرت فيه كطبيبة نساء على إحدى القنوات المحلية.

ومن ضمن العبارات التي كتبها المتهم والتي اعترف بها خلال مجريات التحقيق الابتدائي، جاءت كالتالي: “زعمة طبيبة نساء وهي طبيبة عامة كذابة”، “رمات راجلها المريض وخلاتو وحدو”، ” رامية راجلها كانت تعطيه البيض مغلي” .. وغيرها من العبارات التي أمتعظت لها الطبيبة الضحية، كونها ألحقت بها ضررا مهنيا ونفسيا.

المتهم وخلال مواجهته بتهمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، اعترف بكل طلاقة أمام رئيس الجلسة، بأنه هو من قام بترك تلك التعليقات، بسبب تخلي الضحية على شقيقه المرحوم، وتركه وحيدا بمنزله لرعايته طبيا، وهذا عقب اصابته بوعكة صحية ألزمته الفراش وعدم مغادرة المنزل.

من جهته دفاع الطرف المدني “الضحية” أكد في مرافعته، أن واقعة تخلي موكلته على زوجها تزامنت ودعوى الخلع التي كانت مرفوعة بقسم شؤون الاسرة، كما أن المتهم ليس له الصفة للتهجم أو الاساءة للضحية، كونها أجنبية عنه، وليس بينهما اي خلافات شخصية سابقا، معتبرا أن العبارات القبيحة التي طالتها كان غرضها تشويه سمعتها أمام جمهورها الذي يتابع حصتها التلفزيونية، ملتمسا اخيرا تعويضا قدره 2 مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة بموكلته.

إلى ذلك التمس وكيل الجمهورية انزال عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية وفقا للقانون في حق المتهم.