طبيب الأمراض العقلية يتاجر بالمهلوسات في قسنطينة

تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية على إثر نقطة مراقبة فجائية بأحد مفترقات الطرق بمدينة قسنطينة. من توقيف في البداية شخصين على متن مركبة وبحوزتهما كمية من المهلوسات وسلاح أبيض مع مبلغ مالي.

وتم ضبط كمية أخرى بعد تفتيش المساكن بإذن من النيابة. كما مكن التحقيق المعمق في القضية من الوصول إلى تورط طرف ثالث في القضية.

ويتعلق الآمر بطبيب مختص في الأمراض العقلية، تم توقيفه في وقت سابق لتورطه في قضية مماثلة. أين أودع في المؤسسة العقابية، ليستكمل التحقيق معه وفق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدم ثلاثتهم بموجبه أمام النيابة المحلية.

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