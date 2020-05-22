طبيب في الصحة العمومية يحذر: علب الحلوى ناقلة لفيروس كورونا

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طبيب في الصحة العمومية يحذر: علب الحلوى ناقلة لفيروس كورونا
بقلم نسرين محفوف

حذر محمد كواش طبيب مختص في الصحة العمومية، اليوم الجمعة، من تبادل علب الحلوى يومي العيد، لأنها ناقلة لفيروس كورونا، خاصة إذا حملها من شخص مصاب.

وأوضح كواش في تصريح لـ”النهار”، أن التواصل والزيارة أيام العيد، يضر بالعملية الوقائية ويزيد من احتمالية انتشار فيروس كورونا.

وقال “فيروس كورونا سريع الانتشار بين البشر، لذا نوصي بأهمية التباعد الاجتماعي، فمن غير الممكن أن نتحايل على المرض”.

وأضاف الطبيب كواش “بعض الناس يجهلون أنهم مصابون بكورونا لأنهم مجرد حاملين للفيروس، لكن احتكاكهم مع الغير، خاصة كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة، سيؤدي حتما الى انتقال المرض وإصابة هذه الفئات بمضاعفات لأن مناعتها ضعيفة”.


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