طبي: إنتهى عهد غلق البلديات.. عقوبات على الأغاني الداعية لتعاطي المخدرات

قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن عهد غلق البلديات والإدارات من طرف المحتجين إنتهى.

وأشار وزير العدل، خلال رده على النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أنه على مستوى المحاكم لا يتم تعليق القضايا. مشيرا إلى أن هناك من تعود على البيروقراطية والطلبات اداريات، وكل شيء يجبون عليه ب “لا” “لا تحويل للعمال، لا منح للرخصة.

أما فيما يخص المخدرات، فأضاف وزير العدل، أنه سيتم تعديل القائمة دوريا، وتحيينها، بطلب من وزير الصحة. ممكن نطلب “souches” اي نسخ من وصفات الاطباء. مؤكدا على وجود وعي جماعي بخطورة هذه الظاهرة. وحاليا المجتمع واعي بخطورة المخدرات.

وكشف وزير العدل في سياق ذي صلة، أن هناك اطنان من المخدرات تصب علينا، وهناك من سماها حرب، لذلك علينا التجند أمنيا وقانونيا واجتماعيا. مشيرا إلى أن قضية كمية المخدرات بين الاستهلاك والبيع تبقى تقديرية للقاضي، القضية متعلقة ببعض الغرامات.

وأوضح طبي، أن هناك أغاني تدعو للجريمة، والقانون يعاقب عليها، كما أن التحريض يمكن أن يدخل في هذه الأغاني. مؤكدا أن الأغاني البذيئة يعاقب عليها في قوانين الجريمة الالكترونية، والامن العمومي،. من خلال المادة 96 من قانون العقوبات التي تنص على المعاقبة على الأغاني التي تحمل دعوة لتعاطي المخدرات