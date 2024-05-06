طبي يستقبل المفتش العام للإدارة القضائية والسجون لوزارة العدل الموريتانية

استقبل اليوم الإثنين عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام، بمقر الوزارة، المفتش العام للإدارة القضائية والسجون لوزارة العدل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، آدو ولد ببانه مرفوقًا بوفد من (5) قضاة مفتشين. حسب ما أورده بيان للوزارة.

و أوضح نفس المصدر أن الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر من 5 الى 11 مايو الجاري، تندرج في إطار “تعميق وتعزيز علاقات التعاون في المجال القضائي والاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال التفتيش وإصلاح المؤسسات القضائية”.