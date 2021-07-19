طبي يهنىء الشعب الجزائري وأسرة العدالة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وجاء في رسالة تهنئة الوزير:”بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1442، يطيب لي أن أتقدم إلى الشعب الجزائري الأبيّ وأسرة العدالة، قضاةً وإطارات وموظفين ومساعدين وأعوانَ قضاء، العاملين منهم والمتقاعدين، بأصدق التهاني وفائق الأمنيات داعيا الله تعالى أن يجعله عيد خير وبركات وأمن وسلام على وطننا الحبيب وسائر شعوب الأمّة الإسلامية وأن يعيده علينا بالصحّة والهناء والرخاء، متضرّعا إليه أن يمنح لجميع العاملين بالقطاع القوّة والمثابرة للإستمرار في أداء مهامهم وتقديم الخدمات العمومية، دون الإخلال بالتدابير الاحترازية من انتشار الوباء الخطير الذي إجتاح الإنسانية جمعاء، وأن يصرفه عنّا، وأن يرحم كلّ الضحايا من أسرة العدالة والمواطنين والمواطنات كافة.”

واختتم طبي قائلا:”حفظ الله الجزائر وجعل شعبها العظيم وجيشها القويم وسائر مؤسساتها في رباط إلى يوم الدين ودامت أيامكم كلّها أعياد وأفراح .”