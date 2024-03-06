طبّي يناقش مع نظيره الصحراوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال القضائي

استقبل، وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبّـي، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، وزير العدل والشؤون الدينية للجمهوريّة العربيّة الصحراويّة الديمقراطيّة محمد امبارك محمد أحمد.

وحسب بيان وزارة العدل، فلقد حضر اللقاء السفير عبد القادر الطالب عمر.

واجرى الطرفان محادثات حول واقع العلاقات الثنائيّة بين البلدين، ولاسيما في الـمجال القضائي وسبل تعزيزها، خاصة في الجانب الـمتعلق بالتكوين والـمساهمة في تطوير الـمؤسسات القضائيّة الصحراويّة.