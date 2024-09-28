طرح مليون علبة نهاية السنة.. تسويق أوّل أنسولين جزائري هذا الأسبوع

تدعّم سوق صناعة الأدوية والصناعة الصيدلانية بالجزائر بأول أنسولين جزائري يحمل تسمية “بيوميكس” و”بيورابيد”. الذي سيدخل مرحلة التسويق بداية من الأسبوع المقبل.

وقال عبد القادر عمراوي المدير العام لمجمع “بيوكار” منتج هذا الدواء، خلال حفل الإطلاق الرسمي لأول أنسولين جزائري الصنع من طرف مجمع مخابر”بيوكار”. أن هذا المنتوج يعد ثمرة جهود وأبحاث تتماشى ومساعي الدولة في تطوير الصناعة الصيدلانية لتحقيق الإكتفاء الذاتي في هذا المجال. كما يعد خطوة هامة نحو التكفل الأمثل بمرضى السكري.

وأوضح عمراوي، أن مادة الأنسولين التي كانت تستورد، ستكون متوفرة في السوق الجزائرية بداية من الأسبوع المقبل وستكون بنوعين. الأول ذو مفعول سريع والثاني بين السريع والبطيء كدواء “جنيس”. مشيرا إلى أنه قبل نهاية السنة الجارية ستضع مخابر “بيوكار” أكثر من “مليون علبة في السوق موجهة لكافة الفئات العمرية في شكل أقلام”.

وأضاف في سياق ذي صلة، أن الهدف يتمثل في تصدير ما قيمته أكثر من 250 مليون يورو من مادة الأنسولين قبل نهاية سنة 2025. مشيرا إلى أن التصدير سيكون موجها للعديد من الدول العربية والإفريقية على غرار العربية السعودية والعراق وتونس وليبيا.

ومن جانبه، أشار رئيس قسم الطب الداخلي بالمؤسسة الإستشفائية “بئر طرارية” بالأبيار، البروفيسور عمار طبايبية. إلى أن 10.5 بالمائة من السكان مصابون بمرض السكري بالجزائر، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و79 سنة. مضيفا أن نصفهم يجهل إصابته بهذا الداء الذي يتسبب في مشاكل صحية عديدة تصيب العيون والكلى والقلب.