طرد مذيعة قناة شهيرة بسبب إيمان خليف

كشفت تقارير صحفية بريطانية، بأن شبكة “ESPN” البريطانية، قامت بطرد المذيعة سامانتا ستييل بوندر، بسبب البطلة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف.

وقالت صحيفة “ذا أتليتيك” البريطانية، بأن شبكة “أو أس بي أن”، طردت المذيعة سام، وفسخ عقدها المتتد لـ 3 سنوات، بسبب نشرها تغريدة، على حسابها الشخصي عبر منصة “إكس” تشكك حول الهوية الجنسية لإيمان خليف.

وكانت المذيعة الأمريكية، قد تهجمت على إيمان خليف. وقالت إن الرجال لا ينتمون إلى الرياضات النسائية، قبل أن تسارع لحذف تلك التغريدة، بعد الانتقادات الكبيرة التي واجهتها.

للإشارة فإن الملاكمة إيمان خليف، عانت من هجمات إعلامية متتالية في الوسط الغربي. منذ انسحاب نظيرتها الإيطالية “أنجيلا كاريني” بعد 46 ثانية من نزال الدور 16، مدعية بأنها تلقت لكمات قوية.