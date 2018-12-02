طرد منقّبة..الطّلاب يتضامنون مع “عائشة”

عبّر طلبة كلية العلوم الإنسانية، عن تضامنهم مع الطالبة عائشة، التي طردت من قاعة المحاضرات، بسبب النّقاب.

ودعا الطلاب الأستاذ، إلى طلب الاعتذار من طالبة السنة الأولى علوم إنسانية،عائشة بوجوداد، أمام الجميع.

للإشارة، قام أستاذ جامعي، بطرد طالبة منقّبة، من قاعة المحاضرات، في جامعة وهران، حيث قالت السيدة بوجوداد، إن الأستاذ طلب منها نزع النقاب أو مغادرة القاعة.

وأضافت، أنه طالبها بورقة إدارية تسمح لها بالدراسة، وعند اتصالها بالإدارة،-تقول عائشة- اكتفت الأخيرة، بالقول “سنتصل بك لاحقا”.

وفي تصريح للنهار، اعتبرت الطالبة عائشة، أن ما قام به الأستاذ إهانة بالنسبة لها، وللطالبات المنقبات.