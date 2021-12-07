طرقات مغلقة لليوم الثاني على التوالي بسبب تراكم الثلوج

كشفت قيادة الدرك الوطني، أن بعض الطرقات لاتزال مغلقة لليوم الثاني على التوالي بسبب التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، أن التساقط الكثيف للثلوج بولاية البويرة أدى إلى غلق الطريق الوطني رقم 33. في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأصنام.

بالإضافة كذلك إلى أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية تيزي وزو، فالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى “ط.و” رقم 30 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إييودرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما تسببت الثلوج الكثيفة في غلق “ط.و” رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

وفي ولاية تبسة، الطريق الولائي رقم 08 في شطره الرابط بين بلديتي تبسة والعقلة المالحة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

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