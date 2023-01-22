طرقات مغلقة.. 10 ولايات تحاصرها الثلوج

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من المحاور والطرقات عبر الوطن.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن الثلوج تسببت بولاية تيزي وزو في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو. بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان. والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن. وكذا الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق. والطريق الوطني رقم 72على مستوى منطقة سمعون بلدية ماكودة مغلق. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تالة غيلاس بلدية بوغني.

وفي ولاية البويرة، تسببت الثلوج في غلق الطريق 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصحاريج. وكذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف (تيزي وزو) على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 62 على مستوى منطقة موجانة بلدية الدشمية مغلق. والطريق الولائي رقم 12على مستوى قرية الخرباشية بلدية الريدان مغلق. والطريق الولائي رقم 94 على مستوى منطقة السحاري بلدية الريدان مغلق. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 08 بالخرط بلدية ديرة مغلق. بالأإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 20 على مستوى طير الزين بلدية برج أخريص مغلق. والطريق الولائي رقم 24 على مستوى قرية الزبارة و أولاد موسى بلدية تقديت مغلق. الطريق الولائي رقم 11الرابط بين بلديتي أهل القصر و أولاد راشد مغلق. والطريق الولائي رقم 15 على مستوى منطقة الكرايمية بلدية عين بسام مغلق. والطريق الولائي رقم 06 على مستوى قرية تاخليست بلدية شلاطة مغلق.

الطرقات مغلقة بولايات جيجل، بجاية وتيسمسيلت

وتسببت الثلوج في ولاية جيجل بغلق الطريق الولائي رقم 135أ الرابط بين بلدبتي بوسيف أولاد عسكر و جيجل ورعي بينان ولاية ميلة مغلق. والطريق الولائي رقم 135ب الرابط بين بلدبتي بوسيف أولاد عسكر و الشحنة مغلق. والطريق الولائي رقم 142 الرابط بين بلديتي الشحنة ولاية (جيجيل) و تسالة لمطاطي ولاية (ميلة) مغلق. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي سلمى بن زيادة و تاكسنة مغلق. والطريق الولائي رقم 137ب الرابط بين بلديتي سلمى و بن زيادة و إيراقن السويسي مغلق. والطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلديتي سلمى و بن زيادة و العوانة. وكذا الرابط بين بلديتي إيراقن سويسي وسلمى بن زيادة وزيامة منصورية مغلق. الطريق الوطني رقم 77 على مستوى مشتة الغربانة بلدية تاكسانة مغلق.الطريق الولائي رقم 105على مستوى منطقة تامنوت بلدية جميلة مغلق.

كما تسببت الثلوج بولاية بجاية في غلق الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي_وزو بقرية تاخليصت بلدية شلاطة. وبولاية تيسمسيلت الطريق الوطني رقم 60 الرابط بين بلديتي برج الأمير و ثنية الحد مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية عين الدفلى، الطريق الولائي رقم 158 على مستوى قرية سيدي نعمان بلدية عين أشياخ ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الثلوج تحاصر ولايات سطيف، ميلة وسكيكدة

كما تسببت الثلوج بولاية سطيف في غلق الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين وولايتي جيجل و سطيف على مستوى مشتة ولبان بلدية عين السبت. وبولاية ميلة الطريق الوطني رقم 77 على مستوى منطقة السطاح أم الريعة بلدية تسدان حدادة ،مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 77 أ على مستوى مشتة تامنتوت بلدية مينار زارزة. و الطريق الولائي رقم 01 على مستوى مشتة فدلوس بلدية مينار زارزة. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 05 الرابط بين بلديتي فرجيوة و بلعياضي بارباس مغلق. والطريق الولائي رقم 04 الرابط بين ترعي باينان و الشيقارة. والطريق الوطني رقم 77 على مستوى منطقة السطاح أم الريعة بلدية تسدان حدادة مغلق. والطريق الولائي رقم 135 أ الرابط بين بلديتي ترعي باينان و أولاد عسكر مغلق.

وفي ولاية المسيلة الثلوج تغلق الطريق الوطني رقم 60 الرابط بين ولايتي المسيلة وبرج بوعريريج على مستوى بلدية حمام الضلعة. سكيكدة الطريق الولائي رقم 07 الرابط بين ولبلديتي عين قشرة وبني زيد، مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الولائي رقم 33 الرابط بين ولايتي سكيكدة وقالمة على مستوى بلدية اولاد حبابة مغلق. والطريق الولائي رقم 39 الرابط بين وبلديتي بني زيد وعين قشرة على مستوى قرية الطهرة. والطريق الولائي رقم 132 الرابط بين وبلديتي بواد زهور وأخنق مايون على مستوى قرية الطهرة مغلق.