طرق مقطوعة ووفاة شخصين..هذه هي مخلفات التقلبات الجوية في اخر الساعات!

سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها في الساعات السابقة، اثر التقلب الجوي الذي تعرفه مختلف مناطق الوطن.

ففي ولاية المدية، لقي شخص مصرعه يبلغ 52 سنة ببلدية بني سليمان قرب الملعب الجواري، بالإضافة الى وفاة طفلة تبلغ من العمر 13 سنة وذلك بمدرسة الصم والبكم بعد شربها للمياه.

كما تم انقاذ فتاتين فتاتين محصورتين على ضفاف واد المالح، كما تم تسجيل نفوق 13 رأس من الماشية إثر انهيار سقف إسطبل بالمكان السمي دوار أولاد حاج.

وبسيدي نعمان في نفس الولاية، يرجى توخي الحيطة والحذر لأن الطريق الوطني رقم 18 مقطوع بسبب ارتفاع منسوب مياه واد المالح.

والأمر نفسه بالطريق الوطني رقم 8 ببلدية العزيزية، بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار بالمكان المسمى موزوبية بلدية بني سليمان.

كما تم إمتصاص مياه امطار عبر الأحياء بوسط المدينة، والعملية متواصلة الى حد الآن.

اما بولاية ام البواقي، ببلدية قصر صبيحي، فيتم امتصاص مياه الامطار على مستوى الأحياء دون خسائر.

ونفس الشيئ بلدية الصوامع أين تتم عملية امتصاص مياه الأمطار على مستوى متوسطة الشهبد خبراني زيان و السكنات الوظيفية داخل المؤسسة دون تسجيل اي خسائر.

كما تم انقاذ شخص محصور داخل سيارته بمجرى الواد ببلدية عين الخضراء.

اما ببلدية مقرة بولاية المسيلة، فتم انتشال طفلة جرفتها مياه واد مقرة بالمكان المسمى قرية الحجل، بلدية ودائرة قرة.

أين انتشلت من طرف اهلها ونقلت الى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

وببلدية لرجام في تيسمسيلت، تم – امتصاص مياه الامطار بمداشر التالية دوار اولاد عائشة دوار العبايس و دوارالحوابين دون تسجيل أي خسائر.