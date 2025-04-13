طريقة جديدة لتوجيه الناجحين في بكالوريا 2025

كشف اليوم الأحد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عن طريقة جديدة في توجيه حاملي بكالوريا 2025 بما يتلاءم مع توجهاتهم وقدراتهم.

وقال الوزير الذي نزل ضيفا على القناة الأذاعية الاولى عن إدخال عدة آليات للتحسين، مثل استخدام تقنيات “تنقيب البيانات” (Data Mining). عبر الذكاء الاصطناعي، والذي سيمكن حاملي شهادة البكالوريا الجدد. من استغلال البيانات المتعددة للحصول على توجيه. يتناسب مع قدراتهم وكفاءاتهم.