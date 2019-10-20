طريقة جديدة للتسجيل في «البيام» و«الباك» بداية من هذا الثلاثاء!

العملية تستمر إلى غاية 10 نوفمبر بالنسبة للمتمدرسين و22 من نفس الشهر بالنسبة للأحرار

مديرو المؤسسات التربوية يتكفلون بعملية التسجيل بناءً على الأرضية الرقمية

حددت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، هذا الثلاثاء كتاريخ للشروع في عملية تسجيل المترشحين المقبلين على الامتحانات الرسمية المقررة شهر جوان القادم.

وحسب البيان الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية، فإن المترشحين المتمدرسين بإمكانهم التسجيل إلى

غاية الـ 10 من شهر نوفمبر، فيما تم تمديد فترة تسجيل المترشحين الأحرار إلى غاية 22 نوفمبر القادم.

والجديد هذه السنة، هو تكليف مديري المؤسسات التربوية بعملية تسجيل التلاميذ المتمدرسين على الموقع

الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وهذا بالاعتماد على الأرضية الرمية وأرقام تسجيل كل تلميذ،

وهذا لتسهيل العملية وتجنب العديد من الأخطاء التي كان يقع فيها الأولياء. وحسب وزارة التربية الوطنية،

فإن المؤسسة التعليمية ستتكفل بتسجيل التلاميذ من دون إقحامهم في ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء الجديد بات ممكنا بفضل النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية في

إطار تسخيره لتحسين الخدمة العمومية، كما يدخل في إطار التوسع التدريجي والمستمر للخدمات التي

يوفرها نتاج الأداء المسؤول والملتزم لجميع القائمين على تسيير المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاث،

لا سيما للتحيين الآلي للمعلومات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فإن عملية التسجيل في امتحاني شهادة

التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا من 22 أكتوبر إلى غاية 21 نوفمبر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وبعد الانتهاء من عملية التسجيل الإلكتروني، فإن الطالب مطالب بتقديم ملف ورقي يتكوّن من استمارة

التسجيل الإلكترونية التي تسحب من موقع الديوان بعد التسجيل، وبالنسبة للأحرار يجب أن تؤشر من قبل

طبيب يؤكد قدرة المترشح على اجتياز امتحان التربية البدنية أو عدم القدرة، إضافة إلى نسخة أصلية من

الشهادة المدرسية للمترشح أو شهادة التسجيل في البكالوريا مسلّمة من الديوان الوطني للتعليم والتكوين

عن بعد، وشهادة إصدار حوالة بريدية من موقع الديوان وحوالة الدفع وشهادة الإقامة وظرف بريدي يحمل

العنوان الشخصي للمتترشحين الأحرار أو المتمدرسين عن بعد، مع دفع حقوق التسجيل المقدّرة بـ1500 دينار

للمترشحين المتمدرسين أو 3000 دينار للمترشحين الأحرار، الذين لم يتحصلوا على الشهادة من قبل، أو 5000

دينار للمترشحين الذين حصلوا على شهادة البكالوريا من قبل.