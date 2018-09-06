طفلان في «الكوما» بمستشفى ورڤلة بعد حقنهما بمصل مضاد للسعات العقارب !

«أنفال» و«عبد الرحيم» يرقدان بمصلحة الإنعاش منذ يومين

تسببت لسعات العقارب بأحياء ورڤلة في دخول كل من الطفلة «أنفال» التي تبلغ 4 سنوات من العمر المنحدرة من حي سكرة، والطفل «عبد الرحيم» البالغ من العمر 4 سنوات المنحدر من المخادمة، إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى محمد بوضياف بورڤلة، بعد حقنهما بالأمصال المضادة للتسمم العقربي.

وطالب أهالي المصابين وزارة الصحة فتح تحقيق في نوعية الأمصال المضادة المقدمة للمصابين، خاصة أن وزارة الصحة تقوم بتوزيع شحنات من الأمصال مستوردة من الهند ومصر، إضافة إلى شحنات من الأمصال المنتجة من طرف معهد باستور.

خاصة أن خبراء في التسمم تحدثوا عن فرضية عدم ملائمة الأمصال المقدمة لسم نوع من العقارب التي تطورت جينيا بولاية ورڤلة، حيث لا تتوافق نوعية السموم مع الأمصال المضادة لها.

وأكد «جمال معمري» الدكتور المختص في الوقاية ومدير الصحة بالنيابة في ولاية ورڤلة وجود الطفلين «أنفال» و«عبد الرحيم» بمصلحة الإنعاش بمستشفى محمد بوضياف بسبب لسعات العقارب، مؤكدا أن جهود الأطباء والطاقم الطبي منصبة من أجل إنقاذ حياة الطفلين.

مردفا أن اللجنة الوزارة التي أوفدتها وزارة الصحة إلى ولاية ورڤلة هي التي ستجيب عن تساؤلات السكان حول نوعية العقارب والأمصال المضادة، والتي تتطلب بحثا وبائيا من طرف أخصائيين في السموم.

للإشارة، فقد تسببت لسعات العقارب بولاية ورڤلة في وفاة 5 أشخاص، منذ مطلع سنة 2018، آخرهم الدكتورة «عويسات عائشة».