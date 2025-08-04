طفل 3 سنوات يتعاطى الكوكايين .. والشرطة تعتقل والديه

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على والدين فى مدينة فالنسيا فى اسبانبا، بعد ثبوت تعرض طفلهما، البالغ من العمر ثلاث سنوات. لتسمم حاد ناتج عن تعاطى الكوكايين والحشيش. فى حادثة أثارت صدمة واسعة وأطلقت تحقيقًا قضائيًا فى ظروف الحادثة ودور الوالدين المحتمل.

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أنه تم نقل الطفل إلى قسم الطوارئ بمستشفى “لا في” فى فالنسيا إثر نوبة صرع شديدة، ليتبين لاحقًا من خلال فحوص الدم والبول أنه يحمل آثارًا من مادتى الكوكايين وTHC. المركب الرئيسى فى الحشيش.

وأبلغ الطاقم الطبى الشرطة بعد الاشتباه فى تعرض الطفل لتسمم مخدرات، وعلى الفور، أمر قاضى التحقيق بفتح تحقيق عاجل. حيث أُحيلت القضية إلى وحدة حماية القاصرين التابعة للشرطة الوطنية، نظرًا لاعتبار الطفل ضحية محتملة لسوء معاملة أو إهمال جسيم.