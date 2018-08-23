طفيليات بيضاء تحرم الجزائريين من «الكبدة»!

الظاهرة تم تسجيلها من قبـــل بعـــض البياطــرة فــــي العاصمـــــة

جمعية حماية المستهلك: «تسجيل تعفن أضحيتين لعائلة واحدة فقط»

تصادف العديد من الجزائريين مع حالات ظهور طفيليات كبقع بيضاء وأخرى خضراء متعفنة على مستوى كبد الأضاحي وتنبعث منها روائح كريهة، وذلك خلال عملية الذبح، مما اضطرهم إلى رميها كليا، لاحتوائها على بعض الطفيليات، فيما تم تسجيل حالتين ممثلتين في تعفن اللحوم وتحول لونها إلى الأزرق.

وأكد البياطرة الذين تحدثت إليهم النهار، في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، أن البقع البيضاء الموجودة في كبد الأضاحي ناجمة عن سوء التغذية للمواشي، وهي تصيب الكبد لتعم في كامل جسم المواشي في حال تطور هذا الفيروس.

كما أضاف البياطرة، أن أكل الكبد التي تحتوي على هذه الطفيليات تصيب الإنسان بأعراض التسمم والإسهال ومضاعفات أخرى.

وأمرت المصالح البيطرية، العائلات التي عثرت في أضاحيها على كبد يحتوي على طفيليات على شكل بقع بيضاء، وأخرى خضراء تنبعث منها روائح كريهة، بضرورة رميها.

حيث اعتبرت العائلات أن هذه الظاهرة هي تواصل لسيناريو تعفن اللحوم أو ما يعرف باللحوم الزرقاء، غير أن هذه المرة أصابت الكبد فقط.

من جهة أخرى، سجلت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، حالة واحدة مست أضحيتين لعائلة واحدة من ولاية البليدة، معتبرة أن هذه الظاهرة هي معزولة لأنها رصدت في مكان واحد وعائلة واحدة.

وقال رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن الأضحيتين تم اقتناؤهما من عند السماسرة، وليست لديهم الاحترافية في تربية المواشي، كما يشتبه فيهم الغش بالدرجة الأولى في حالة تعفن اللحوم.