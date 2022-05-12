طقس الخميس.. حرارة تصل إلى 42 درجة

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن طقس يوم الخميس، سيكون حارً، على معظم ولايات التراب الوطني. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن المناطق الداخلية الغربية و الوسطى الغربية ستشهد حرارة مرتفعة.

في حين، سيكون الطقس في المناطق الشمالية صافي على العموم على المناطق الساحلية. باستثناء بعض الضباب الذي يميز المناطق الأقصى غربية خلال صبيحة اليوم.

أما على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، يرتقب الديوان بعض السحب العابرة خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء صافية على العموم. كما ستشهد المناطق الجنوبية، بعض السحب العابرة متوقعة غدا على الصحراء الشرقية، لتتلاشى خلال الظهيرة.

في حين، ستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة على منطقة تندوف مع تساقط بعض الأمطار الرعدية، لتتحسن الأجواء خلال الليل. أما على باقي المناطق الجنوبية، نسجل أجواء صافية على العموم، باستثناء منطقة بشار، حيث تصبح الأجواء مغشاة جزئيا أواخر النهار.

أما درجات حرارة الطقس القصوى لظهيرة اليوم الخميس، فستتراوح ما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الساحلية. و ما بين 23 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، و ما بين 28 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

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أما النماذج الرقمية الطويلة المدى، فمن المرتقب أن تشهد المناطق الشمالية الشرقية وشمال الصحراء أمطار متفرقة. كما ستصل كمية الأمطار في شمال الصحراء 25 ملم.

اما المناطق الشمالية الشرقية، كقسنطينة، سطيف، ام البواقي، برج بوعريريج، قالمة، سوق اهراس، الطارف، عنابة، جيجل،سكيكدة، بسكرة، باتنة،وتبسة 20 ملم محليا.

كما سيكون البحر، لنهار اليوم هادئ وقليل الاضطراب، وعلو الأمواج بين متر إلى متر والنصف.