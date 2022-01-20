طقس الخميس.. ضباب كثيف وبرد شديد

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن الطقس بالمناطق الشمالية، سيعرف بعض الصفاء. باستثناء بعض السحب السفلى المرفوقة بضباب محلي تميز المناطق الساحلية والغربية والداخلية خلال الصبيحة.

وسيكون الطقس باردة، مع تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا ومنطقة الأوراس. وأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس. في حين ستشهد، المناطق الجنوبية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

وعن درجات الحرارة القصوى لظهيرة اليوم الأربعاء، فستتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 10 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 12 إلى 24 درجة على المناطق الجنوبية.

أما في الليل فستشهد الولايات انخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث ستتراوح ما بين -2 درجة و14 درجة على العموم.

وفي تنبيه بحري، ستشهد السواحل الشرقية، من الوطن أمواج عالية قد تصل إلى 3 أمتار. كما ذكر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، ان السواحل المعنية هي كل من جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

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في حين، أشارت النماذج الرقمية للرصد الجوي، إلى أن بداية من السبت المقبل، سيكون فيه تغير الوضعية الجوية. حيث يرتقب قدوم اضطراب جوي بتساقط أمطار وثلوج على أغلب المناطق الشرقية التي يصل علوها الى 1100 متر. كما ستصل كمية الأمطار على المناطق الشرقية 50 ملم محليا.

أما حالة البحر، فسيكون هادئ برياح ضعيفة تتراوح 20 إلى 25 كلم/سا وعلو الأمواج بمتر واحد على أغلب السواحل الوطنية.