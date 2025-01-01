طقس بارد.. أمطار وثلوج على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، استمرار تساقط أمطار وثلوج مع تسجيل درجات حرارة جد منخفضة على عدة ولايات من الوطن.

وتشير النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، إلى استمرار تساقط الأمطار على فترات تخص أغلب المناطق الشمالية للوطن الساحلية والداخلية منها.

ومن المتوقع تساقط بعض الأمطار المتفرقة أواخر نهار اليوم على المناطق الساحلية، منها الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس. عنابة، بجاية، سكيدة، جيجل، وهران، مستغانم وعين تموشنت.

كما ستشهد ولايات سوق أهراس، قسنطينة، تبسة، خنشلة، أولاد جلال، الجلفة، افلو، مشرية، النعامة، البيض، تيارت وسيدي بلعباس تساقط أمطار خلال ظهيرة اليوم ونهارالغد الأربعاء.

كما ستشهد الولايات الجنوبية تساقط بعض الثلوج والأمطار المتفرقة على شمال الصحراء.

وبخصوص درجات الحرارة لليلة اليوم ستتراوح بين -2° و3° على المناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، وعلى السواحل ستتراوح بين 3°و4°، أما بالجنوب ستكون الأجواء باردة أغلب الولايات الجنوبية وستتراوح بين 0 و7 درجات خلال ليلة اليوم وصبيحة الغد.

أما درجات الحرارة القصوى سنسجل 2° بالبيض والنعامة،5° بالأغواط وبسكرة، 7° بقسنطينة، أم البواقي وتبسة، وبين 10° و12° بخنشلة، أما بقالمة، سوق أهراس والطارف تصل إلى 12°.

وبالسواحل ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و16 درجة خلال الظهيرة.

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