طقس غائم على هذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف طقسا غائما إلى مشمس بمختلف ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الغربية، غدا الثلاثاء، طقسا غائما، فيما ستعرف المناطق الشرقية والوسطى طقسا غائما إلى مشمس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 22 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 18 و26 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا إلى غائم، وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و33 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح، إلى 30 كلم/سا.