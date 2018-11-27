طقس مستقر على أغلب ولايات الوطن

ترتقب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، على المناطق الغربية، بعض السحب السفلى خلال الصبيحة،مع بعض الضباب المحتمل على الهضاب العليا.

وتصبح الأجواء صافية على العموم، مع رياح معتدلة من متغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية.

وسجل ت المصلحة، أجواء صافية بداية من الظهيرة، ورياح معتدلة، شمالية غربية، على المناطق الوسطى.

اما المناطق الشرقية، فتتوقع، سحب عابرة، تكون أكثر كثافة على المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، مع تساقط امطار محلية.

وتتحسن الأجواء تدريجيا أواخر النهار، مع رياح معتدلة، من غربية الى شمالية غربية تصل سرعتها 50 كلم/سا قرب السواحل.

أما على مناطق أقصى الشرق فتصل إلى 60 كم/سا.

وترتقب في الجنوب أجواء مغشاة، جزئيا على الواحات وعلى أقصى الجنوب الغربي، وصافية على باقي المناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى،لظهيرة،الثلاثاء،ما بين 17 إلى 20 درجة بالسواحل،و10 إلى 20 درجة بالمناطق الداخلية و17 إلى 34 درجة بالجنوب.