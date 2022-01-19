طقس.. موجة برد وضباب كثيف

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن الطقس بالمناطق الشمالية، سيكون صافي على العموم. باستثناء بعض السحب المرفوقة بضباب محلي تميز المناطق الساحلية والسهوب خلال الصبيحة.

وستعرف أغلب السواحل الوطنية والداخلية، ضباب كثيف خلال الصبيحة مع تشكل الصقيع. وسيستمر الضباب إلى غاية الأسبوع المقبل.

في حين ستشهد، المناطق الجنوبية، أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة على الجنوب الغربي للوطن وكذا الصحراء الوسطى. كما سيكون الطقس صافي على باقي المناطق الجنوبية.

وعن درجات الحرارة القصوى لظهيرة اليوم الأربعاء، فستتراوح ما بين 15 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 09 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 12 إلى 24 درجة على المناطق الجنوبية.

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أما في الليل فستشهد الولايات انخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث ستتراوح ما بين -2 درجة و14 درجة على العموم.

في حين، أشارت النماذج الرقمية للرصد الجوي، إلى أن بداية من السبت المقبل، سيكون فيه تغير الوضعية الجوية. حيث يرتقب قدوم اضطراب جوي بتساقط أمطار وثلوج على أغلب المناطق الشرقية التي يصل علوها الى 1100 متر. كما ستصل كمية الأمطار على المناطق الشرقية 50 ملم محليا.

أما حالة البحر، فسيكون هادئ برياح ضعيفة تتراوح 20 إلى 25 كلم/سا وعلو الأمواج بمتر واحد على أغلب السواحل الوطنية.