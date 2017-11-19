طلاب المدرسة العليا للتكنولوجيا يواصلون إضرابهم

الوطني
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طلاب المدرسة العليا للتكنولوجيا يواصلون إضرابهم
بقلم مصطفى.ق

واصل طلاب المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا إضرابهم، حيث قدّموا عارضة مطالب لمدير المدرسة أمس.

و تضمنت العريضة 8 مطالب تمثّلت في توفير شروط جيدة للدراسة، وتوفير المستلزمات و الهياكل البيداغوجية.
بالإضافة إلى تهيئة أماكن دورات المياه للطلبة مع توفير الماء الصالح، ووضع نادي خاص بالطلبة داخل المؤسسة.
وكذا احترام الطلبة من طرف الأساتذة، و التّراجع عن تعليمة طرد الطّلبة خلال الدراسة.
توفيرالأمن داخل الحرم خاصّة بعد تعرّض الطالبة للإعتداءات خاصة في المطعم الجامعي، توفير أساتذة مختصين للسنة القادمة.

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