طلاق بالتراضي بين بن يطو والشباب السعودي

فسخ اللاعب الجزائري، محمد بن يطو، عقده مع نادي الشباب السعودي، بسبب تأخر إدارة الفريق في دفع مستحقاته المالية.

وكشفت الصحافة السعودية، عن توصل مسؤولي نادي الشباب، لإتفاق مع وكيل أعمال بن يطو، لإنهاء العقد الذي يربط الطرفان بالتراضي.

وكان بن يطو، قد تلقى مراسلة من “الفيفا”، تمنحه الحق في فسخ عقده، بالنظر لتماطل ناديه، في دفع رواتبه لمدة 5 أشهر.

وكشفت ذات المصادر أن المهاجم السابق لوفاق سطيف، الذي كان مرتبطا مع نادي الشباب، بعقد إلى غاية 2019، يدين بما قيمته 350 ألف دولار.

وتعتزم إدارة الشباب، فسخ عقد معظم لاعبيها المحترفين نهاية الموسم الجاري، باستثناء المدافع الجزائري جمال بلعمري، والحارس التونسي فاروق بن مصطفى.