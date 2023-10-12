طلاق حتمي يعصف بدول شنغن

إن منطقة شنغن – المنطقة الخالية من التأشيرات والتي تساعد على السفر بين دول الاتحاد الأوروبي بسلاسة تامة. – معرضة للتهديد حيث تحتفظ العديد من الدول بضوابط الحدود الداخلية أو تعيد فرضها. مشيرة إلى المخاوف بشأن الهجرة أو الإرهاب.

في عام 1995، أنشأت أوروبا منطقة شنغن للسفر الحر. وقد أطلقت عليها المفوضية الأوروبية الحالية. وصف “جوهرة التاج للتكامل الأوروبي” و”قلب أوروبا النابض على الدوام”.

لقد بدا السفر بدون تأشيرة عبر أوروبا بمثابة مثال ناجح لعملية التكامل على مدار العشرين عامًا الماضية. لكن قصة النجاح هذه تواجه تحديات حيث تعيد العديد من البلدان فرض عمليات التفتيش على الحدود. والتي بدأ معظمها خلال أزمة الهجرة الهائلة في عام 2015.

في السابق، كان على الناس فقط المرور مباشرة عبر حدود شنغن الداخلية. ولكن الآن، إذا اضطر الناس إلى ركوب القطار من النمسا إلى ألمانيا. فسوف يشعرون وكأن منطقة شنغن لم تكن موجودة على الإطلاق. لأنه عندما يصل القطار إلى الحدود، ستظهر الشرطة وتتحقق. وهذا يتسبب في تأخير كل رحلة ويزيد من التكاليف الاقتصادية بسبب بطء نقل البضائع.

اليوم، يمكن للمسافر عبر أوروبا أن يتوقع أن يتم إيقافه أكثر من اثنتي 12. بسبب رفض مجموعة من الدول الالتزام بأنظمة منطقة شنغن.

وقال سيرجيو كاريرا، زميل بارز في مركز دراسات السياسة الأوروبية (CEPS). ومقره بروكسل: “ما نشهده هو مجموعة من الدول الأعضاء التي لا تلتزم ببساطة بالقانون الأوروبي العام”.

كما أقامت فرنسا نقاط تفتيش على حدودها باسم مكافحة الإرهاب. وفي الوقت نفسه، تعمل ألمانيا على تعزيز مراقبة الحدود مع النمسا.

تجري جمهورية التشيك عمليات تفتيش عشوائية على الحدود مع سلوفاكيا. تم اتخاذ قرار النمسا بتطبيق تدابير الرقابة على سلوفاكيا بعد وقت قصير من قرار جمهورية التشيك.

عودة إجراءات الرقابة على الحدود

ثم هناك دول الشمال. تقوم النرويج، وهي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من منطقة شنغن. بإجراء عمليات تفتيش في المدن الساحلية. وتقوم السويد أيضًا بتعزيز الإجراءات الأمنية على جميع حدودها لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج: “النمسا مؤيد قوي لمنطقة شنغن كدولة تقع في وسط أوروبا. ومستفيد رئيسي من لائحة السفر المجانية هذه. لكن وجود ما يصل إلى ربع دول شنغن يؤثر على نصف السكان في هذه المنطقة.

ومع ذلك، عندما شهدت وصول الآلاف من المهاجرين معظمهم من الشباب إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. سارعت النمسا إلى الإعلان عن أنها ستبدأ في تشديد حدودها مع إيطاليا.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتس إن مراقبة حدود البلاد “أمر لا غنى عنه”. كما سارعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، متأثرة بالحملة الانتخابية الجارية في ولاية هيسن. إلى الإعلان عن بعض أشكال التفتيش الحدودي على حدود بولندا وجمهورية التشيك.

وردا على ذلك، أعلن حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا على الفور عن تشديد الإجراءات الأمنية على الجانب البولندي. من الحدود مع ألمانيا وسلوفاكيا.

وقالت سلوفاكيا إنها ستعيد مؤقتًا إجراءات الرقابة على حدودها مع المجر اعتبارًا من 5 أكتوبر.

العودة إلى الانعزالية بات أمرا حتميا

يعد فتح الحدود وقبول السفر الحر خطوة تاريخية في عملية التكامل عندما تثق البلدان في بعضها البعض. وتنسق الإجراءات بشأن أي مشكلة مشتركة.

ولكن الآن، عندما يتم إقامة الحواجز الواحدة تلو الأخرى. فذلك لأن البلدان تفتقر إلى الثقة في بعضها البعض وتعود إلى الانعزالية.

وقال ليون زوليغ، الباحث في شؤون شنغن في جامعة جيسن: “يتم تدمير منطقة شنغن”. كما أكدت سيلفي غيوم، البرلمانية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي، أن طبيعة منطقة شنغن. “تفقد معناها الأصلي مع إعادة البلدان إدخال تدابير الرقابة في الآونة الأخيرة”.

وقال النائب الألماني عن الاتحاد الأوروبي، إريك ماركوارت، إن الضوابط الحدودية الجديدة “ليست أكثر من استجابة شعبوية لمشكلة قائمة”. مشددًا على أن الإجراءات مثل فحص الشرطة المسلحة لوثائق الهوية على السفن التي تدخل ألمانيا لا تساعد في حل المشكلة.