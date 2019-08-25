طلبة الإدارة العامة في الشارع بداية سبتمبر للمطالبة بالتوظيف المباشر

أعلن طلبة الإدارة العامة عن تنظيمهم لوقفات احتجاجية بالتزامن مع الدخولالجامعي المقبل وهذا بعد قرار الوصاية توقيف تخصصهم.

وحسب بيان للطلبة تحوز “النهار اونلاين”على نسخة منه،فإن هذه الحركة جاءت ردا على القرار، أين طالبوا بايجاذ حل لوضعيتهم و الإعتراف بهم.

وطالب المعنيون من أصحاب تخصص إدارة عامة المتخرجين في دفعة 2017 بملاقاة الأمين العام للوزارة لإيجاد حل لوضعيتهم و في أسرع وقت

و كشف البيان أن تخصص الإدارة فيه دفعتين لسنة 2017 و 2018وأنه صار من الضروري تسوية وضعيتهم، وطالب المعنيون باصدار قرار إنشاء التخصص.

وشدد الطلبة من أصحاب تخصص إدارة عامة بضرورة توظيفهم مباشرة في الإدارات العمومية، للرفع من المستوى نظرا لما وصوفوه بغياب الكفاءة و الفعالية.

وأكد الطلبة من خلال بيانهم بأن أغلبهم قد باشروا تكوينا متخصص في مختلف الإدارات العامة وهو ما يسمح لهم بالتوظيف مباشرة