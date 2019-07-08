طلبة الحقوق بجامعة الجزائر يزورون المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية

استضاف المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية للأمن الوطني، اليوم الإثنين مجموعة من طلبة الحقوق لجامعة “بن يوسف بن خدة” بالعاصمة،

في زيارة بيداغوجية قادتهم إلى مختلف أقسام ودوائر المخبر المركزي، تدخل في إطار المخطط الإتصالي السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني.

وخلال الزيارة، اطلع الطلبة والأساتذة الجامعيين المرافقين، على مختلف الوسائل والتجهيزات المستعملة بالمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية، والمصلحة المركزية الشخصية،

وكذا دور إطارات الأمن الوطني المتخصصة، في تدعيم التحقيقات بالأدلة العلمية والمساهمة في الكشف عن ملابسات مختلف قضايا الإجرام

التي تمس مجالات البيولوجيا، الأمن الغذائي، المعلوماتية، البصمات الوراثية، المخدرات، الكيمياء والحرائق.

واطلع الطلبة على أحدث التقنيات العلمية والتطبيقات الذكية، المستعملة من قبل خبراء الشرطة العلمية، كالنظام الآلي للتعرف على البصمات AFIS،

النظام الآلي للتعرف على الأسلحة IBIS، كما استفادوا أيضا من محاضرة علمية، قدمها أحد إطارات المخبر، للتعريف بالشرطة العلمية والتقنية ومختلف اختصاصاتها ومهامها.