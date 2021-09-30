طلبة جامعيين مهددين بالحبس بتهمة سرقة 79 مليون سنتيم من محل تجاري

تعرض محل لبيع الألبسة الرياضية ذات ماركة عالمية، بالمركز التجاري ” كارفور”بباب الزوار، إلى عملية سطو طالت مبلغ مالي يقدر ب 79 مليون سنتيم، حيث تورط في القضية 3 شبان في العرشينات من العمر، وتم تقديمهم أمام العدالة بتهمة السرقة بالتعدد.

وتبين من خلال مجريات محاكمة المتهمين الثلاث، اليوم الخميس، ويتعلق الامر بطلبة جامعيين، الذين استفادوا من استدعاءات مباشرة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة، أن الوقائع تعود إلى شهر رمضان المنصرم، أين اكتشف مسؤول المحل إختفاء مبلغ مالي من صندوق المال الموجود بمحل بيع الالبسة الرياضية بالمركز التجاري بكارفور، وتحديدا بعد صلاة التراويح.

وعلى إثر الشكوى التي قيدها الضحية أمام مصالح أمن العاصمة، هذه الأخيرة فتحت تحقيقا في القضية، انطلاقا من استغلال كاميرات المحل، والسماع إلى بائعي المحل ويتعلق الأمر بكل من “” د.عبد اللطيف”، ي.سفيان ” المكلفين بصندوق المال، والبائع ” ر.محمد الأمين” بصفته من قبض الأموال على الزبائن ليلة الوقائع.

وقالت التحريات في القضية، إلى وجود تعطل مفاجئ لكاميرا المحل، لمدة 40 دقيقة، وعليه وجهت أصابع الاتهام إلى المتهمين الثلاث ليتم متابعتهم قضائيا.

وخلال جلسة المحاكمة، انكر المتهم” عبد الطيف ” بصفته مسؤول المحل، مانسب إليه من تهم نكرانا قاطعا، مصرحا لهيئة المحكمة بأنه لم يكن موجودا بالمحل، وأنه غادر ولم يعد الا بعد سماعه خبر ضياع المبلغ من صندوق المال، وتابع المتهم بأنه عامل منذ 13 سنة بالشركة ولم يسبق وأن تسبب في مشكل، بالعكس فقد حقق ارباحا للمحل وهذا ما اثبتته عمليات الجرد في كل نهاية سنة، ملتسما المتهم من المحكمة تبرئة ذمته، خاصة وانه استمع اليه كشاهد في بداية التحقيق، قبل ان يوجه له الاتهام مم قبل نيابة محكمة الدار البيضاء.

من جهتهما تمسك المتهمين الآخرين ” ي.سفيان”،و “ر.محمد الأمين ” بانكارهما المطلق للأفعال التي نسبت اليهما، وأمام ما ورد من معطيات التمست دفاع الطرف المدني من المحكمة إلزام كل متهم بتعويض مالي قدره 400 مليون سنتيم، جبرا بالاضرار اللاحقة بالشركة، في حين التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق كل متهم.

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