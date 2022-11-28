طلب الأكل.. الدخول والخروج من الإقامات الجامعية الكترونيا قريبا

قال المدير العام للخدمات الجامعية، فيصل هنين، إن رقمنة مصلحة الإطعام مشروع آخر في الحسبان. الذي يسمح للطالب طلب الأكل أو وجبته إلكترونيا مسبقا.

أما بالنسبة لرقمنة الدخول والخروج من الاقامات الجامعية، فأشار هنين، إلى أن هذا التطبيق سيكون تحت تصرف الأولياء.

كما أكد، المتحدث، أن وزير التعليم العالي، حثّ على رقمنة القطاع، في كل مدخلاته. مشيرا إلى وجود أكثر من 66 مديرية للخدمات على المستوى الوطني.

في حين، أكد المدير العام للخدمات الجامعية، على أن مصالحه تتجه نحو رقمنة القطاع. مشيرا إلى أن أول مشروع كان رقمنة قطاع النقل من خلال تطبيق “my bus “. تابعا “وتم إطلاق التطبيق في خمس ولايات”. كاشفا أن نسبة تركيب جهاز GPS تجاوزت 50 بالمائة.

وأعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عن الإجراءات الجديدة التي أوصت بها وزارة التعليم العالي للحد من ظواهر الحوادث بالإقامات الجامعية. حيث أشار فيصل هنين، المدير العام للديوان، إلى وضع في كل جناح إقامة جامعية مطابخ صغيرة يستفيد منها الطلبة المقيمين.

كما أوضح هنين، في تصريح سابق للنهار، أن هذه المطابخ المجهزة، ستساهم في قضاء الحاجيات اليومية للطلبة في أحسن الظروف. مضيفا، أن العملية هدفها تجنب قارورات الغاز “البوتان”، والفرن الكهربائي. والتي تؤدي إلى الكثير من الأحيان لوقوع حوادث خطيرة وانفجارات.

وبالمقابل، أشار المدير العام للديوان، على أن وضع المطابخ، سيكون في الإقامات الجديدة التي سيتم استلامها مستقبلا.