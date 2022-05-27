طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لاحتواء جدري القرود
قالت مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في منظمة الصحة العالمية، سيلفي برياند، إن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، مضيفة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة.
وفي هذا السياق، قالت سيلفي برياند في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة: “نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن يمكننا احتواؤه بسهولة”.
كما شددت على أن هناك فرصة سانحة لمنع الانتشار، وحثت عامة الناس على تجنب القلق لأن انتقال العدوى أبطأ بكثير من الفيروسات الأخرى مثل فيروس كورونا.
هذا وتم تسجيل لحد الان أكثر من 200 إصابة بين مؤكدة ومشتبه بها حوالي 20 منها في مناطق لم يظهر فيها الفيروس من قبل.
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كما كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود. بالإضافة كذلك إلى رصد 106 حالات مشتبه بها في 19 دولة.
وحسب موقع سكاي نيوز، فقد قالت المنظمة في بيان لها أنه:”يمكن إحتواء جدري القرود. وسيعقد إجتماعا بحثيا لدعم الدول الأعضاء”.
وكان مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، قد صرّح أن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية. إذ أن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستساهم في السيطرة على إنتشاره.
كما أوضح ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا. في مقابلة مع “رويترز”، إنا لإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيا.
وجاءت تصريحات المسؤول بمنظمة الصحة العالمية بعدما أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح “جينيوس” لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود.
وقالت الحكومة الألمانية، إنها تدرس الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالتطعيمات. ومنحت بريطانيا التطعيمات للعاملين لديها في مجال الرعاية الصحية.
كما تدقق سلطات الصحة العامة في أوروبا وأميركا الشمالية في أكثر من 100 حالة إشتباه أو مؤكدة بالعدوى الفيروسية في أسوأ تفش للفيروس خارج قارة إفريقيا التي يتوطن فيها. وبحسب بيبودي فإن الإجراءات الأساسية للسيطرة على تفشي المرض تتمثل في تتبع الإتصال وعزله. بالإضافة كذلك إلى أنه لا ينتشر بسهولة شديدة ولم يتسبب حتى الآن في ظهور مرض خطير. وأضاف أن اللقاحات المستخدمة لمكافحة جدري القرود قد تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة.
وكانت روزاموند لويس مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، قد قالت يوم الاثنين إن المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور.