طليبة امام وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد خلال الساعات المقبلة

سيمثل البرلماني و رجل الأعمال المثير للجدل بهاء الدين طليبة أمام محكمة سيدي محمد خلال الساعات القليلة المقبلة

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهارأون لاين” نقلا عن مصادر على صلة بالقضية فإن النائب المتابع في عدة قضايا فساد سيمثل امام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد، بعد أن وجه له استدعاء الشهر المنصرم للمثول أمام العدالة بشبهات فساد.

كما سيمثل طليبة مباشرة أمام قاضي التحقيق بالغرفة السادسة بالقطب الجزائي المتخصص على مستوى محكمة سيدي محمد.

و يتابع طليبة بعدة تهم و على رأسها تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية، فضلا عن تهمة منح رشاوى لأبناء الأمين العام الأسبق للافالان جمال ولد عباس لترشيحه في على رأس قائمة عنابة في تشريعيات 2017.

و في سياق ذي صلة يتابع طليبة في 12 قضية على مستوى العدالة تخص استيلاءه على مكتب الدراسات سيتو و الذي رفض دفع مستحقاها كاملة مما أدى لحجز فرع ورقلة من طرف مجمع ديفاندوس.

بالموازاة مع ذلك باشرت مصالح الأمن بأمر من العدالة تحقيقات مع قريب طليبة و رئيس نقابة عمال الحجار سابقا نور الدين عموري.

وتخص هذه القضايا تورط بهاء الدين طليبة بطريقة غير مباشرة في صفقات غير قانونية و توظيف بطريقة غير شرعية فضلا عن إثارة البلبلة وسط العمال.

وتجاوز عدد القضايا المرفوعة ضد رئيس نقابة عمال الحجار وقريب بهاء الدين طليبة الـ18 قضية على مستوى العدالة بولاية عنابة