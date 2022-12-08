طليقة جورج الراسي تهدد بفضح عائلته!

خرجت جويل حاتم، طليقة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي عن صمتها، وهددت بفضح عائلته.

وقالت طليقة جورج الراسي، في فيديو نشرته مجلة “الجرس” اللبنانية: “أنا هبدأ أفضح الحقائق وأفضح عيلته ويا قاتل يا مقتول. ومش هسكت لأنكم بتعتبرونا مجانين عشان مصالحكم وأهدافكم”.

وأضافت حاتم: “المرحوم جورج الراسي عنده ملف في المحكمة العسكرية في لبنان. وممكن تسألوا السفارة الأمريكية واعرفوا قالوا له إيه قبل أسبوعين من وفاته”.

وكانت عارضة الأزياء اللبنانية، قد قررت اللجوء إلى السفارة الأمريكية التي تحمل جنسيتها، بسبب تلقيها تهديدا بالقتل من أسرة الراسي، وبعض محبيه، لاتهامهم لها بالتسبب في مقتله.

وكتبت جويل حاتم على صفحتها بانستغرام: “تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلق ليشوفوا الأدلة ويتاخذوا الإجراءات. ما فيني أرد على حدا أبدا، ممنوع الرد.. شكرا لكم جميعا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا”.

وتوفي الفنان اللبناني ​جورج الراسي، نهاية شهر أوت الماضي،​ في حادث سير مروع، وترك حزنا عميقا لدى عائلته ومحبيه.

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