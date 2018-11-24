طمار: “الحكومة قررت القضاء على شاليهات الجنوب وتحويلها إلى مساكن”

أكد وزير السكن عبد الوحيد طمار، اليوم السبت، أن الحكومة الجزائرية قررت رسميا القضاء على الشاليهات بالجنوب وتحويلها إلى مساكن.

حيث كشف أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 100 مليار سنتيم، موزعة 20 سكنا بإليزي، 611 عين أمناس، 106 برج عمر إدريس، 103 بجانت.

وخلال زيارة التفقد للولاية والتي تدوم يومين، أشرف الوزير على تدشين مقر جديد لوكالة الصندوق الوطني للسكن.

كما تفقد عدة مشاريع سكنية بمختلف الصيغ ومخططات شغل الأراضي.

ودعا الوزير من خلالها المواطنين إلى ضرورة دفع مستحقات دواوين الترقية والتسيير العقاري بهدف التكفل بمختلف عمليات الترميم.

بإعتبار الدواوين مؤسسات وطنية عمومية ذات طابع تجاري، حسب الوزير.