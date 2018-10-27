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 طمار: تم إسكان 47 ألف عائلة من خلال 24 عملية ترحيل بالعاصمة

الوطني
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 طمار: تم إسكان 47 ألف عائلة من خلال 24 عملية ترحيل بالعاصمة عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة
بقلم أحمد مراح

 قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ان الوزارة قامت بعمليات تريحل ب 24 عملية تريحل في العاصمة تم خلالها ترحيل47 ألف عائلة.

وقال الوزير أن عمليات الترحيل بالعاصمة،  شملت 24 عملية  مست 47.000 عائلة  الى جانب 09 عمليات  مست 14.000 عائلة.

مذكرا ، عن إسكان 27.000 عائلة  في إطار البيع بالإيجار و5.000 عائلة في إطار الترقوي العمومي.

وقال أن النتائج المحققة في القطاع  جائت في إطار  تسخير الموارد المالية على مستوى الحكومة للبرنامج  وأخذ كل التدابير اللازمة لتجاوز العقبات  في الورشات المتوفقة خاصة  التابعة لوكالة عدل.


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